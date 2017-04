Antonio Candreva, centrocampista dell'Inter, ha parlato dopo il pari contro il Milan: "Non so cosa rimane dopo questo derby. Siamo dispiaciuti, non ho tante parole. Magari potevamo essere più lucidi, ma sul 2-0 abbiamo subito poco. Solo due disattenzioni su corner hanno portato al pareggio. Siamo amareggiati, delusi... Mancano delle partite, dobbiamo dimostrare che siamo ancora vivi, non è perso nulla. Pensiamo subito alla Fiorentina, c'è da ricaricare le pile: è una bella batosta. Oggi, rispetto all'ultima partita e mezza, la prestazione c'è stata".