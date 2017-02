Antonio Candreva è stato uno dei primi colpi targati Suning. Che, nella scorsa estate, ha accontentato Mancini - allora sulla panchina dell'Inter regalandogli un ottimo esterno in grado di rifornire Icardi, ma anche di trovare la via del gol. I 22 milioni più bonus spesi, però, non hanno portato il rendimento sperato, soprattutto nelle gare che più contano, in cui i nerazzurri auspicavano che potesse prendersi maggiori responsabilità, vista la sua esperienza.



LAZIO - Candreva compie oggi 30 anni, e nella sua carriera ha girato tutta Italia, sempre alla ricerca di una stabilità, trovata solo nei cinque anni a Roma, con la maglia della Lazio. Lì è cresciuto e maturato, diventando uomo simbolo e risolutore dei problemi biancocelesti, nonostante i primi problemi causati dai tifosi per un passato di fede giallorossa. Il suo valore di mercato si è impennato in questo periodo, ma come noto ha chiuso il suo rapporto con il club laziale anche a causa della fascia da capitano, affidata a Biglia anzichè a lui.



PIOLI VS DE BOER - Poco valorizzato, poco responsabilizzato: il motivo del suo addio è ciò che ora invece gli si può imputare. È vero, il suo rendimento con Pioli in termini numerici è cresciuto, da 0 gol con De Boer è arrivato a 4 con l'ex allenatore della Lazio, ma il suo apporto generale rimane ancora di basso livello. Corre tanto, crossa tanto, ma, fatta eccezione per il bellissimo gol contro il Milan, non incide.



COLPO ALLA HERNANES? - La sua parabola ricorda molto quella del primo colpo dell'era Thohir: Hernanes. Per il cartellino del brasiliano Lotito chiese all'Inter 20 milioni. Hernanes aveva attratto con il suo talento e con la sua capacità di caricarsi sulle spalle tutta la squadra biancoceleste, ma ha deluso le aspettative, risultando molto più anonimo nella sua avventura nerazzurra. In questo senso, Candreva rischia di ripercorrere le sue orme sia in termini di apporto generale, sia in termini numerici. Con i 4 gol stagionali, infatti, è lontano dalla doppia cifra raggiunta abitualmente e consecutivamente alla Lazio: 10 reti lo scorso anno, 10 nel 2014-15 e 12 nel 2013-14.