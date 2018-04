Antonio Candreva, esterno dell'Inter, è intervenuto dopo il derby col Milan al microfono di SKy Sport: "Resta il rammarico di non aver vinto perché abbiamo fatto una prestazione positiva. Siamo sempre stati solidi, non abbiamo mai preso imbarcate. C'è stato un momento d'appannamento in cui abbiamo perso punti al 93', ma nell'arco di un annata ci può. Ora siamo in fiducia e dobbiamo fare un gran finale di stagione".



Ti manca il gol? "Li ho sempre fatti, ma quest'anno va così, con quattro pali, qualche gol mangiato e tanta sfortuna. Mi toglierei però tranquillamente il gol per andare in Champions League".