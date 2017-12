Antonio Candreva, esterno offensivo dell'Inter, chiarisce ai microfoni di Inter Tv il presunto battibecco avuto coi tifosi: "Sono uscite delle cose e non dovrei nemmeno stare qui a smentire. Sputo a un tifoso? In campo si sputa sempre, non esiste né in cielo né in terra... Ho detto una parolaccia per non essere arrivato sulla palla lunga. Volevo solo chiarire e dire sempre forza Inter