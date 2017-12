Fabio Capello, tecnico del Jiangsu Suning, dice la sua ai microfoni di Sky Sport sull'Inter: "La squadra mi sembra buona. A gennaio spendere per spendere non serve, ma qualcosa sarà fatto. Sabatini lavora molto bene, ora sta cercando di trovare il giocatore giusto, che possa fare la differenza, ascoltando i suggerimenti di Spalletti. A gennaio, però, i giocatori di questo tipo non si vendono. L’Inter vuole un profilo come Arturo Vidal, che possa giocare dietro la punta".