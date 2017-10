Fabio Caressa, voce di Sky Sport, dice la sua su Icardi: "Icardi è un giocatore che fa gol, sarà sempre questo tipo di giocatore. Finisce sempre oltre i 20 gol, questo è il suo peso. Può ancora fare meglio nell'aiutare la squadra, ma non capisco, ad esempio, come possa Sampaoli non farlo giocare. Icardi è più forte di Milito, che è un grande giocatore ma a livello realizzativo sono su due livelli diversi. Spero che adesso non scriva una terza biografia. Le sue dichiarazioni, però, mi piacciono, si è guadagnato anche la fascia".