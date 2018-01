Fabio Caressa, opinionista Sky Sport, parla del caso Icardi e del suo posto su Instagram: "Se a giungo arriva Pastore qualcuno andrà via, ma non credo sia Icardi. Il post? Magari ha litigato con la moglie, quello sembra più un messaggio da vita privata. Chi ha più bisogno di fare qualcosa sul mercato a gennaio? La Roma con la vendita di Emerson accorcia gli obblighi entro il 30 giugno, ma ha comunque una rosa forte. L'Inter ha più bisogno, soprattutto a centrocampo. I nerazzurri la scorsa estate si sono trovati spiazzati dal cambiamento delle regole in Cina, si pensava di fare un certo tipo di mercato. Grazie a Spalletti l'inizio del campionato è stato superiore alla qualità della rosa e adesso l'Inter paga il fatto che l'obiettivo campionato è scappato e deve adattarsi a lottare per un posto Champions"