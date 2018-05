Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter ha un progetto importante e ambizioso per la prossima estate. L'idea, in caso di qualificazione alla prossima Champions League è quella di valutare serenamente le offerte che arriveranno per i talenti più importanti della sua rosa e accettare la partenza di uno fra Icardi, Skriniar, Brozovic e Perisic per poter poi rilanciare sul mercato l'acquisto di tre giocatori di fascia top grazie alla plusvalenza generata dall'addio di uno di questi 4.