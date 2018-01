Il quotidiano Tuttosport riporta una lista dei possibili nomi immediatamente disponibili per rinforzare il punto debole dell'Inter: la difesa. Dopo le difficoltà riscontrate per l'arrivo anticipato di Alessandro Bastoni, è tornato in voga il nome di Domenico Criscito dello Zenit, anche se i russi si sono opposti (nonostante la volontà del giocatore di tornare in Italia). Più percorribili le piste Yanga-Mbiwa del Lione e Rolando, vecchia conoscenza dei nerazzurri tuttora al Marsiglia.