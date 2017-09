L'Inter si gode Skriniar (il nuovo 'The Wall' dopo Walter Samuel), ma continua a cercare un altro difensore centrale sul mercato. In grado di fare da alternativa a Miranda, per poi prenderne il posto in prospettiva futura. Visto che il nazionale brasiliano ha appena compiuto 33 anni ed è in scadenza di contratto a fine stagione, anche se non è affatto escluso il rinnovo per almeno un'altra stagione.



5 NOMI - Secondo Tuttosport, sul taccuino del ds nerazzurro Ausilio ci sono cinque nomi: l'uruguaiano con passaporto spagnolo José Gimenez (classe 1995), in scadenza di contratto a giugno con l'Atletico Madrid; il franco-senegalese Issa Diop (classe 1997) sotto contratto fino al 2020 col Tolosa; il brasiliano Felipe (classe 1989) legato al Porto fino al 2021; il danese Christensen (classe 1996) sotto contratto col Chelsea fino al 2020; il croato Benkovic (classe 1997) legato fino al 2022 con la Dinamo Zagabria.