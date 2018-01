Stanislav Lobotka è tra le sorprese della Liga. Compagno di nazionale di Skriniar e Hamsik, è un centrocampista rapido di pensiero e con un'ottima tecnica di base. Il Celta Vigo parte alto con la valutazione: 35 milioni, anche se è stato pagato solo 5 nell’estate scorsa per prenderlo dai danesi del Nordsjaelland. L'Inter ha manifestato un interesse, ma l'affare non è certo semplice, anche per via della concorrenza che risponde ai nomi di Arsenal e Liverpool.