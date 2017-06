Gli arrivi di Walter Sabatini e Luciano Spalletti hanno acceso gli entusiasmi del popolo di fede interista, ma sul mercato la società nerazzurra è ancora immobile. Una bella statuina, sul fronte delle uscite e soprattutto su quello delle entrate. I tifosi si aspettavano i primi botti di mercato già in questo mese di giugno, ma i paletti imposti dalla Uefa per il Fair Play Finanziario hanno complicato i piani della società nerazzurra. Piero Ausilio e Walter Sabatini non sono ancora riusciti ad accumulare i famosi 30 milioni richiesti dalla Uefa entro il 30 giugno. Il principale indiziato a lasciare i nerazzurri fino a poche settimane fa era Ivan Perisic, ma il Manchester United non ha rilanciato all’iniziale offerta di 35 milioni di euro per il croato. L’Inter non vuole svendere il croato e sta provando a muoversi su altre strade per racimolare i 30 milioni. In uscita ci sono su tutti Andrea Ranocchia, Ever Banega, Marcelo Brozovic e Stevan Jovetic. Dal 1 luglio i dirigenti nerazzurri saranno liberi di muoversi su tutti i fronti per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti.



DOMINIO ROSSONERO - A preoccupare i tifosi di fede interista sono soprattutto le grandi manovre sul mercato del Milan. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli hanno in primis confermato Vincenzo Montella alla guida dei rossoneri e poi hanno chiuso ben quattro colpi di mercato. I volti nuovi rispetto alla passata stagione sono Mateo Musacchio, Franck Kessié, Ricardo Rodriguez e André Silva. Acquisti mirati, che hanno riacceso gli animi dei supporters del Milan, da anni spenti per le deludenti campagne acquisti condotte da Adriano Galliani. E non è tutto, perché la società rossonera sta provando a chiudere altre operazioni di mercato, su tutte quella con l’Atalanta per Andrea Conti, terzino ora impegnato con l’Under 21 in Polonia. Importanti colpi in prospettiva e invitanti obiettivi di mercato per il Milan, assoluto protagonista di questo giugno. Il derby di mercato tra le due società meneghine ad oggi è sul 4-0 in favore dei rossoneri. Le prospettive rispetto alla scorsa estate sembrano capovolte.



OBIETTIVI DI MERCATO - Milan forte su Andrea Conti e non solo. Lucas Biglia resta un obiettivo concreto per rinforzare la mediana, così come Nikola Kalinic. Proprio quel Kalinic per cui l’Inter si è mossa nel fine settimana. Fali Ramadani venerdì ha incontrato prima il direttore sportivo nerazzurro Ausilio e in seguito i dirigenti del Milan Fassone e Mirabelli. La società rossonera è in vantaggio nella corsa all’attaccante croato in uscita dalla Fiorentina, ma l’Inter ha provato una concreta manovra di disturbo, in attesa che il dialogo per Kalinic si sposti sul tavolo di Pantaleo Corvino, dirigente generale della società viola. L’Inter, invece, ha in Milan Skriniar il principale obiettivo di mercato per rinforzare la difesa. Già domani - come anticipato da calciomercato.com - può esserci un nuovo contatto tra il club nerazzurro e la Sampdoria per provare a chiudere la trattativa.