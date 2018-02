Cristian Chivu, ex difensore dell'Inter, ha parlato a Deejay Football Club delle recenti critiche alla società nerazzurra arrivate da Frank de Boer e Geoffrey Kondogbia: "È facile parlare male quando le cose vanno male e bene quando vanno bene, soprattutto quando non si è in squadra. Serve avere equilibrio e rispetto: alcune dinamiche si capiscono se si ha lavorato nel calcio. Poi, ognuno è libero di esprimere la sua opinione. Fa male quando arrivi in una squadra con tante aspettative, ma poi dopo poco tempo devi lasciarla".