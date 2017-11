Intervistato da Fox Sports, l'ex difensore dell'Inter, Cristian Chivu, parla di José Mourinho.



“Mourinho ogni tanto ti dava anche una settimana per poter staccare mentalmente. Per una settimana non ti voleva vedere. Sono cose che non si sanno però lui il lunedì ti diceva: «Ci vediamo lunedì prossimo». E questo avveniva quando la squadra si allenava per il campionato e non nelle pause per le Nazionali. Non capitava a sorpresa, Mourinho aveva un grande spirito di osservazione e capiva quando un giocatore era stanco sia dal punto di vista fisico che mentale. Quando era in difficoltà lui gli dava 2-3 giorni o una settimana di riposo. Però quando tornavi in campo dovevi dare tutto”.