Intervistato da Inter Tv l'ex difensore nerazzurro, Cristian Chivu ha parlato di Luciano Spalletti.



"Conoscendolo sta lavorando tanto, è l'unico allenatore che abbia avuto in carriera a lavorare così tanto tempo sul campo. Le sue sedute a Roma non finivano mai, ma facevano bene alla squadra perché lasciavano intuire quale dovesse essere l'intesa tra i giocatori e i reparti, ci faceva capire cosa volesse significare giocare in un certo modo. Spalletti è all'Inter da soli due mesi e ha bisogno di tempo per riuscire a fare giocare la squadra come vuole lui, ma state certi che quando accadrà sarà comunque scontento perché troverà piccole imperfezioni da migliorare. E' un lavoratore, ha avuto successo per questo e ha la stima di tutti, si dedica 24 ore su 24 al suo mestiere".