Due gol decisivi per regalarela primadella sua storia, giocate di qualità per oltre 120 minuti e una straordinaria lucidità nel momento più caldo della gara. Finalmenteè riuscito a prendere per mano l'Inter Primavera e a lasciare il segno in un'avventura che, finora, aveva portato non poche perplessità.- Attaccante argentinoColidio ha avuto un bell'exploit nel corso deldisputatosi in Cile ad inizio anno. Due le reti segnate nella vittoria dell'Argentina per 3-0 contro il Perú unica vittoria della formazione allenata da Miguel Lemme.e da lì è nata l'idea di trattarlo col Boca e portarlo a Milano.Quello diche, in realtà, ha potuto ufficializzare il suo arrivo a Milano soltanto a mercato concluso. Tutta colpa delle pratiche per l'ottenimento del passaporto comunitario che hanno costretto il club nerazzurro a depositare in ritardo il suo trasferimento. Un ritardo che ha costretto la punta ad iniziare la stagione in ritardo rispetto ai compagno compromettendo anche una parte del suo inserimento negli schemi di Stefano Vecchi.Colidio era richiestissimo, complice la giovane età e un futuro altrettanto certo.alla cessione ma a spuntarla sono stati proprio i nerazzurri che hanno prima convinto il ragazzo con un progetto vincente e di prospettiva () e poi hanno trovato l'accordo con il Boca Juniors per la cessione del suo cartellino perUna cifra molto alta e importante per un ragazzo che ha compiuto 18 anni soltanto 3 giorni fa. E oggi il regalo più bello, la doppietta decisiva e il primo trofeo vinto con l'Inter.@TramacEma