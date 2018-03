Intervistato da sportpaper.it, l’ex difensore dell’Inter, Francesco Colonnese, parla della squadra nerazzurra e di Luciano Spalletti, dicendosi deluso dal tecnico toscano.



“L’Inter non ha più margini di errori, il vantaggio iniziale se l’è bruciato, è vero che deve recuperare la partita contro il Milan, ma non sarà facile e anche domenica contro la Sampdoria sarà un match durissimo. Secondo me la rosa nerazzurra è più forte di quelle di Roma e Lazio, ma ’Inter non vince da dodici partite, ci vuole più equilibrio in campo e meno chiacchiere. E’ inspiegabile, l’Inter sembrava che fosse forte, invece si è dimostrata debole dal punto di vista fisico e mentale. Speravo che Spalletti riuscisse a dimostrare tutto il suo valore, ma anche lui mi ha deluso. E’ un allenatore su cui l’Inter ha puntato forte, adesso deve riuscire a raddrizzare la barca, e dimostrare tutto il suo valore come ha fatto a Roma. De Vrij? E’ molto forte, arriva a parametro zero, è stato un ottimo acquisto“.