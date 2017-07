Nell’ultimo campionatoè stato semplicementeAlla sua quarta stagione in Serie A il ventiduenne senegalese dellaha segnato la bellezza di 16 reti, condite da un più che discreto numero di assist, 5 in tutto.si è sempre distinto per agilità, potenza e senso del gol, dimostrando il suo valore in un crescendo straordinario, che ha attratto definitivamente le attenzioni di molti top club. Negli ultimi giorni, ad esempio, il suo nome è stato accostato con maggior insistenza. L’accordo tra la società e il giocatore è già stato trovato, manca ancora l’ok di Lotito, un dettaglio da nulla. Pazientino gli interisti, confidino in lui i laziali.Tentiamo di capire allora se il possibile arrivo di Keita all’Inter prelude o meno alla cessione di Perisic, inevitabilmente. Come è noto, infatti, il croato piace molto a Mourinho, e tra un mal di denti e una partita di beach volley, il sospetto è che anche il Manchester United di Mourinho piaccia molto al croato. Tuttavia,partito per la Cina con Spalletti e compagni. Chiediamoci dunque questo per prima cosa:Per evitare una generica e riduttiva sovrapposizione tra i due, in quanto esterni d’attacco (Perisic più che mai, Keita perlopiù), partiamo da un confronto abbastanza scontato:La mappa dei gol del nerazzurro evidenzia una predilezione coerente al ruolo di partenza. Provenendo dalla fascia sinistra, Perisic segna soprattutto da qui.Al contrario,concedendosi a sprazzi qualche eccezione.Forse starete pensando che il motivo è uno e anche molto banale:esterno alto di un tridente paragonabile a quello di Pioli o De Boer, ma è sceso in campo spesso da punta centrale, da solo o in tandem con Immobile. Se infatti parliamo di Lazio 2016/2017 bisogna anche parlare di 3-5-2, e non solo di 4-3-3.Sopra si può ammirare uno splendido filtrante di Milinkovic-Savic per Keita, che affonda il coltello tra centrale e centrale della Samp, dunque alle spalle di Skriniar. Notate la posizione del senegalese in relazione a Immobile, col quale sta spartendo l’asse centraleIl punto in cui esplode il tiro è ben rappresentativo e non può non rimandare alla mappa che abbiamo visto. E’ proprio da quella zona d’area che sono arrivati la maggior parte dei suoi gol, quest’anno.Non intendo solo quando si scambiava con Felipe Anderson, parlo di una strana tendenza o, se volete, attrazione che lo spingeva a segnare gol come questo di Udine.Stavolta si sbilancia col corpo, tra terzino e centrale sinistro, per indicare al compagno la direzione dell’assist da servirgli. Già mentre giocava nel 4-3-3 sovvertiva le zone di competenza, riuscendo a trovare la via del gol principalmente su questo lato. Non che a sinistra non lo fosse, pericoloso., lo contraddice come esterno di sinistra.Chiaramente tutto questo discorso potrebbe portarci a non escludere la coesistenza con Perisic, anzi.che tuttavia è apprezzato da Spalletti. Un tridente composto da Perisic, Icardi e Keita, magari anche sub specie 3-4-2-1, garantirebbe più giocate alternative rispetto a un Perisic-Icardi-Candreva.Sarebbe (forse) più imprevedibile, per la capacità di Keita di tagliare verso la porta con la cattiveria di una seconda punta. (Settembre 2016, terza di campionato, contro il Chievo)esterno di sinistra, per la gioia di Candreva. Questo ruolo lo interpreta sempre a meraviglia, non c’è che dire. Può convergere per il tiro o andare sul fondo (anche se con meno lucidità del croato). Certo è che quel che ha fatto vedere da seconda o prima punta specialmente nell’ultima fase della stagione scorsa sarebbe un peccato andasse perduto. Per questa ragionealmeno come piste alternative. In questo caso infatti Keita sarebbe senz’altro meglio di Perisic. Chiediamoci anche il contrario, però: cosa perderebbe l’Inter se Keita prendesse il posto di Perisic.Per quanto Keita non sia basso, è innegabile che i centimetri, il tempismo e l’elevazione stiano tutte dalla parte di Perisic., l’unico attaccante in grado di far le veci di Icardi dentro l’area avversaria: chiedere a Barzagli.Inoltre c’Conseguenza di una maggior visione d’insieme, la capacità di valorizzare il compagno di reparto sulla fascia opposta.Se Perisic vede il movimento di Candreva contro la Fiorentina e lo serve,E punta.Così facendo aiuta la difesa granata a ricompattarsi e a scampare il pericolo. L’uno-due col compagno anziché avvicinarlo alla porta lo isola sulla fascia, dove verrà poi raddoppiato e fermato.Con ciò non voglio dire che a Keita manchi l’ultimo passaggio, ché anzi, talvolta ci stupisce. Nella stessa partita (giocata da esterno sinistro) guardate questo bel pallone per Immobile dalla trequarti. Sopra la linea dei difensori, di prima intenzione. Badate alla differenza sostanziale. Qui sotto Keita inspiegabilmente insiste su Immobile (vede ancora il compagno davanti a sé), quando il Napoli piegava tutto da quella parte, scoprendo un varco evidentissimo a Parolo.