Il primo rinforzo a centrocampo nelle idee dell'Inter sarà Borja Valero. Il club nerazzurro è convinto della scelta del 32enne spagnolo e vuole regalare a Luciano Spalletti quel pupillo tanto corteggiato anche nella sua esperienza alla Roma. Nella testa dell'allenatore toscano l'attuale giocatore della Fiorentina rappresenta colui che dovrà prendere per mano il pallino del gioco gestire i ritmi e verticalizzare ma per permettergli tutta questa libertà d'azione servirà al suo fianco anche un altro innesto.



OGGI L'ACCELERATA CON LA VIOLA - Nella giornata di oggi a Milano il ds Piero Ausilio incontrerà il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino per provare a definire l'operazione che porterà Borja Valero in nerazzurro. Il centrocampista spagnolo non è convinto al 100% di lasciare la "sua" Firenze, ma da più anni vuole cimentarsi con un progetto sportivo diverso e su questo l'Inter ha trovato un principio di accordo con il suo entourage. La Fiorentina chiede almeno 10 milioni di euro per lasciarlo partire, l'Inter sta spingendo al ribasso dato un contratto in scadenza 2019 e l'età del giocatore.



UNA MEZZALA PER COMPLETARE IL REPARTO - Ma come detto, l'Inter non si fermerà a centrocampo all'acquisto di Borja Valero e di Mamadou Coulibaly, classe '99 del Pescara. Accanto allo spagnolo oltre a Roberto Gagliardini, serve una mezzala di incursione pura oppure, decentrando Valero, un mediano di rottura da schierare davanti alla difesa. Secondo Tuttosport sono ancora vive le piste che portano a Luiz Gustavo e Krychowiak, non va dimenticato anche l'interesse per Nainggolan (che però rinnoverebbe con la Roma), ma il vero obiettivo è diventato negli ultimi giorni Blaise Matuidi che l'Inter si sta contendendo con la Juventus. Il club bianconero, secondo il Corriere dello Sport, ha già l'accordo con il giocatore, ma i rapporti complicati con il PSG saranno l'ago della bilancia nella scelta finale.