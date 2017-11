Con i due di ieri sera fanno esattamente 13 gol in campionato in altrettante partite giocate. Mauro Icardi è una macchina da gol, oltretutto pesanti, dato che l’Inter, ad eccezione della gara contro il Bologna, ha sempre vinto quando il proprio capitano è andato in rete. Per l’argentino è arrivata la quarta doppietta in campionato, le altre tre le aveva realizzate contro Fiorentina, Roma e Sampdoria. A completare l’opera la tripletta contro il Milan e gli unici due gol singoli contro Bologna e Spal. Ruolino di marcia mostruoso per il rosarino, sempre più importante per le strategie di Luciano Spalletti.



UN COBRA L’uno-due che stordisce l’Atalanta è da maestro assoluto dell’area di rigore. Mai prima di ieri i bergamaschi avevano subito gol sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma evidentemente mai avevano avuto a che fare con Icardi, che in occasione del primo gol si esibisce nella danza del cobra in area di rigore: quattro o cinque movimenti, prima di andare a colpire di testa ed esultare, che hanno ubriacato Palomino e Toloi. E di testa arriva anche il secondo. Un marchio di fabbrica riconoscibile, specie perché l’Atalanta è la squadra che meno teme i duelli aerei, dato che è la squadra che ha subito meno gol di tutte e che ne ha fatti più di tutte le altre andando a colpire di testa



NON SOLO I GOL - Con i gol del proprio capitano l’Inter vola al secondo posto alle spalle del Napoli, mettendosi dietro Juve e Roma (con i giallorossi che però dovranno recuperare una partita). Il rosarino, grazie a Spalletti, è un calciatore più completo: si sacrifica per la squadra, si muove in funzione dei compagni ed offre loro valide soluzioni. Abbiamo a lungo evocato l’Icardi 2.0, se non ci siamo ancora poco ci manca.