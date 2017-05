L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Stefano Pioli e spiega come il tecnico emiliano dovrebbe rimanere al comando della panchina nerazzurra fino al termine della stagione. Nel frattempo, però, continua il lavoro diplomatico per convincere Antonio Conte ad accettare la corte della società di corso Vittorio Emanuele.



"La partita di ieri sera avrebbe cambiato il destino drasticamente solo in caso di sconfitta pesante. In quel caso, Stefano Vecchi avrebbe assunto la guida della prima squadra fino al termine della stagione lasciando la Primavera a Daniele Bernazzani. Invece resterà tutto così fino al termine del campionato a meno di un’ulteriore forzatura di Pioli a farsi da parte immediatamente. Nel frattempo, la proprietà continuerà a lavorare di diplomazia per convincere Antonio Conte a lasciare Londra per coordinare la restaurazione nerazzurra. Le strade alternative portano a Simeone, Spalletti e Jardim".