L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia i meriti di Stefano Pioli e spiega come dall'avvento del tecnico emiliano, la difesa sia nuovamente tornata ad essere affidabile.



"l cantiere Inter è ancora apertissimo, sia chiaro, ma il progetto Pioli prende velocemente corpo e ha già fondamenta piuttosto solide. In poco più di due mesi di lavoro, il 51enne tecnico parmigiano ha messo a posto parecchie cose: la squadra oggi ha riacquistato gambe e brillantezza, ha finalmente un’identità tattica ben precisa, è tornata in piena corsa per un posto Champions, segna poi 2 gol a partita in campionato e inizia a trovare i giusti equilibri anche dietro. Sembrava un problema insormontabile la fase difensiva: male con de Boer, malino all’inizio dell’avventura di Pioli. Ma il lavoro tattico di quest’ultimo è stato massiccio fin dalle prime sedute: qualche sbandamento iniziale (2 gol presi nel derby, 3 in Israele, 2 con la Fiorentina e 3 col Napoli), poi un sensibile miglioramento, e la porta di Handanovic inviolata quattro volte nelle ultime sei gare di campionato, contro Genoa, Sassuolo, Lazio e appunto Palermo. L’unico piccolo passaggio a vuoto in tempi recenti va registrato in Coppa Italia, ottavi di finale col Bologna: sprecato un doppio vantaggio prima di chiudere comunque 3-2 (rete di Candreva) ai tempi supplementari".