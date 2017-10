Luciano Spalletti ha dato nuova luce a Yuto Nagatomo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia i progressi dell'esterno giapponese.



“Anche nel giorno di riposo Yuto Nagatomo è rimasto nel suo alveo: pranzo al ristorante giapponese di fiducia con la moglie Airi, giacca e gilet, uno spot pubblicitario, riposo. Non cambia nulla per il giapponese, splendente contro la Sampdoria, che dopo 205 presenze assolute con l’Inter (il secondo di questa rosa dietro solo a Samir Handanovic a quota 216) è il cinquantesimo nerazzurro più longevo di sempre. A quasi 30 anni Yuto sembra aver trovato la strada per intraprendere una crescita costante e significativa. Sta avvenendo con Luciano Spalletti che anche con Yuto sta ottenendo risultati visti in passato con altri giocatori. Non diventerà il terzino sinistro più forte del mondo, ma adesso potrà garantire determinati risultati da quella parte. In una stagione fondamentale anche dal punto di vista personale visto che giocherà il suo secondo Mondiale con la nazionale nipponica scalando la classifica dei giocatori più presenti di sempre con il Giappone. Ora è a quota 98 gettoni, gli stessi di Shunsuke Nakamura”.