Non solo l'Inter sta tenendo nuovamente in caldo il nome di Eliaquim Mangala, difensore francese del Manchester City, per rinforzare a gennaio la propria difesa. Secondo quanto riportato in Francia da Le 10 Sport, infatti, il giocatore ex Porto piace molto anche al Lille, che aveva già provato a ingaggiarlo in estate salvo poi veto del tecnico Marcelo Bielsa. Il contatto però è rimasto vivo e a gennaio, Loco permettendo, potrebbe essere riattivato.