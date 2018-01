Un duro confronto tra Luciano Spalletti e la dirigenza nerazzurra è andato in scena nella pancia dell’Artemio Franchi subito dopo la partita contro la Fiorentina. Il tutto dopo lo sfogo del tecnico davanti alle telecamere delle varie televisioni e ai taccuini dei giornalisti presenti in conferenza stampa nel post match. Questo è quanto scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera.



LA DISCUSSIONE - “I numeri in caduta hanno acceso l’animo di Spalletti che ha comunque chiuso prima della sosta al terzo posto e colmato, per ora, il gap con la Roma che l’anno passato aveva terminato il campionato con 25 punti di vantaggio. Nel garage dello stadio Franchi, dopo la partita con la Fiorentina, c’è stato un confronto acceso tra l’allenatore, l’amministratore delegato Alessandro Antonello, il direttore tecnico Giovanni Gardini e il direttore sportivo Piero Ausilio. Spalletti ha richiamato i dirigenti chiedendo di intercedere con la proprietà cinese per tornare sul mercato. Il solito incontro del dopo partita si è così trasformato in una discussione dai toni animati. Le promesse non mantenute della scorsa estate, quando si era partiti con ben altri obiettivi di mercato, e la prospettiva di non potersi muovere in questa sessione, hanno spinto il tecnico a un confronto con la dirigenza. La sintesi è stata: siamo in pochi e la qualificazione in Champions così diventa difficile”.



SABATINI IN CINA - Stati d’animo che evidenziano come in questo momento ad Appiano Gentile ci sia un clima tutt’altro che disteso, reso ulteriormente aspro anche dalle dichiarazioni di Mauro Icardi, che intervistato dalla televisione ufficiale del club ha chiaramente spiegato come negli allenamenti non veda più la stessa intensità e la stessa voglia di inizio stagione. Così Walter Sabatini si è vestito da vigile del fuoco ed è volato in Cina, con la speranza di convincere Zhang ad investire sul mercato. Il Corriere della Sera spiega come quest'ultima non sarà impresa semplice, ma gli ultimi deludenti risultati potrebbero spingere Suning a qualche investimento che vada in soccorso al tecnico toscano.