Nome nuovo per il centrocampo dell’Inter. Luciano Spalletti ha già scaricato Gary Medel e aspetta dal mercato un mediano. L’allenatore nerazzurro non vuole un giocatore di sola sostanza, motivo per cui Piero Ausilio e Walter Sabatini hanno già iniziato a sondare diversi terreni. Oltre a Borja Valero, Luiz Gustavo e Adrien Rabiot - secondo La Gazzetta dello Sport - l’Inter ha messo nel mirino Blaise Matuidi, 30enne centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale francese.



ITALIA SFIORATA - Il giocatore è già stato vicino a vestire la maglia della Juventus nelle precedenti finestre di mercato. L’Inter ieri ha chiesto informazioni direttamente a Mino Raiola, agente di Matuidi. Un sondaggio da parte dei nerazzurri per un giocatore che vuole lasciare la Francia per trovare più spazio. La scintilla con Unay Emery, infatti, non è mai scattata. La richiesta è di 30 milioni di euro, ma l’Inter non ha intenzione di sborsare una cifra così alta per un 30enne.



OCCHIO A PERISIC - I contatti con i francesi sono frequenti. Al Paris Saint-Germain interessano soprattutto Perisic e Kondogbia. L’Inter ha chiesto informazioni anche per Marquinhos e Thiago Silva, due giocatori molto apprezzati dalla società nerazzurra. Tra le due società potrebbe nascere una maxi operazione di mercato. L’Inter monitora il futuro di Blaise Matuidi ed è pronta ad avanzare la propria proposta.