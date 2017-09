Un contatto all'apparenza casuale, per un evento benefico caro ad entrambi. Il super agente Jorge Mendes e il direttore dell'area tecnica di Suning, Walter Sabatini erano entrambi presenti nella serata di ieri all'evento organizzato da Chantal Borgonovo per la Fondazione Borgonovo in cui ha presentato il suo nuovo libro, "Una vita in gioco". Poco prima dell'evento i due uomini mercato hanno avuto un lungo colloquio e non è un caso, questo sì, che fra gli obiettivi più caldi dei nerazzurri in vista del mercato di gennaio ci siano proprio due calciatori nell'orbita del super procuratore.



MANGALA IDEA IN DIFESA - L'Inter non ha alcuna intenzione di svenarsi nel corso del prossimo mercato invernale ed è alla ricerca di opportunità low cost, possibilmente in prestito. E' il caso di Eliaquim Mangala, centrale francese classe '91 che ha all'ativo soltanto 19 minuti fra Premier League e Champions League con il Manchester City. Il difensore era già stato proposto in estate, ma l'Inter scelse di puntare su Vanheusden come quarto centrale. L'infortunio al ginocchio subito dal belga può riaprire la trattativa.



ALEX TEIXEIRA - C'è però un altro settore del campo in cui l'Inter sta cercando un rinforzo ed è quello della trequarti dove mancano sia un 10 puro che un'alternativa credibile a Candreva lungo l'out di destra. Già sotto contratto con Suning, ma per il Jiangus in Cina, il brasiliano Alex Teixeira non sta trovando spazio. Solo 2 partite giocate nelle ultime 9 e la volontà di ritornare in Europa che si fa sempre più importante. Fu proprio Jorge Mendes a fungere da intermediario fra Suning e lo Shakhtar e l'idea di portarlo in prestito in Italia è ora sempre più concreta. Contatti, possibilità, il mercato dell'Inter passa anche dal rapporto con Mendes.