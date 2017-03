Anche gli ottimi risultati in campionato potrebbero non bastare a Stefano Pioli per conservare la panchina dell'Inter. Per i nerazzurri l'obiettivo dichiarato dalla dirigenza è la qualificazione in Champions League a la difficoltà nel raggiungerlo, nonostante i risultati del tecnico parmigiano, potrebbero essere il trampolino necessario per lanciare la candidatura di Antonio Conte per la prossima stagione. I contatti tra il gruppo Suning e l'ex tecnico bianconero sono ormai accertati e stando a Tuttosport dovrebbe esserci anche già l'accordo di massima, sulle basi di 15 milioni e carta bianca sul mercato. Conte, prima scelta di Zhang, è spinto dalla voglia di tonare in Italia, per la famiglia oltre che dall'opportunità di tornare a vincere in Serie A come fatto da pochi nella storia; inoltre è forse incoraggiato dai rapporti mai idilliaci tra lui e la dirigenza, scaturiti anche dalla difficile gestione di Diego Costa a inizio stagione. Insomma una serie di motivi, oltre l'ingaggio astronomico, che spingerebbero l'ex ct della Nazionale verso Milano e che mettono in secondo piano sia Pioli sia gli altri possibili sostituti come Simeone. Resterebbe da convincere Abramovich (servirebbero 30 milioni per liberare l'allenatore pugliese dal contratto in Blues) ma tra grandi magnati il gentlemen's agreement è facile da raggiungere.