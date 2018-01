Secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport, continua il pressing dell'Inter su Domenico Criscito. Il difensore dello Zenit San Pietroburgo vorrebbe tornare in Italia e ha già comunicato al club allenato da Roberto Mancini che non rinnoverà il contratto, in scadenza al termine della stagione. Il club nerazzurro avrebbe provato nelle ultime ore ad anticipare il ritorno in Serie A del napoletano. Secco no da parte dello Zenit, che non vuole lasciar partire il difensore a gennaio.