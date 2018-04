Non vince e non segna da tre partite, ma nonostante la crisi l’Inter è nettamente favorita sul Cagliari nell’anticipo del turno infrasettimanale di Serie A. Anche nonostante il fatto che i sardi, dopo tre ko consecutivi, abbiano ritrovato la vittoria nell’ultimo turno di campionato, battendo l’Udinese fuori casa. I nerazzurri hanno fatto loro i più recenti due scontri diretti contro i sardi (entrambi disputati al Sant’Elia), chiudere il tris pagherebbe 1,23 volte la scommessa su 888sport.it. A favore del Cagliari gioca però l’ultima sfida di San Siro, vinta dai rossoblu per 2-1. Un altro blitz viaggia a 14, il pareggio si ferma a 6,10. Ancora, le statistiche di Inter-Cagliari, indicano chiaramente l’Over, esito arrivato per sei volte consecutive. Un altro match con almeno tre reti complessive vale 1,64. Probabile che a segnarle sia solo l’Inter visto che i nerazzurri subiscono poche reti in casa (solo 11 fino a qui, seconda miglior difesa del campionato): l’Over 2,5 sulla squadra di Spalletti (almeno tre gol segnati) si gioca a 2,10.