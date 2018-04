Dopo l'inizio dalla panchina contro il Torino, Rafinha è pronto a prendersi nuovamente una maglia da titolare in occasione della delicata trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Per Luciano Spalletti c'è solo un dubbio a centrocampo: chi schierare accanto a Gagliardini? Se Vecino farà in tempo a recuperare dai guai fisici sarà il candidato numero uno, in caso contrario è pronto Borja Valero. Anche Candreva, che ieri si è allenato a parte come Vecino, è sulla via del recupero dopo la botta rimediata alla caviglia. Entrambi dovrebbero tornare in gruppo oggi pomeriggio.