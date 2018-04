La Juventus deve vincere questa sera a San Siro contro l'Inter. Il pareggio non basta, perché i bianconeri rischiano seriamente di essere sorpassati in classifica dal Napoli, che domani affronta la Fiorentina in casa. I nerazzurri, però, oltre a inseguire la qualificazione in Champions League sono a caccia di un importante primato: nelle ultime quattro partite non hanno subito gol in casa e non portano la striscia a cinque dall'aprile del 2010, anno del Triplete di José Mourinho.