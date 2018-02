Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, Ivan Cordoba, parla del derby di domenica sera e invita i calciatori nerazzurri a prendersi maggiori responabilità.



«Le partite molto spesso si decidono a centrocampo, anche se al momento non è chiaro come Spalletti schiererà la squadra. Ma la vera chiave sarà la concentrazione sulle palle da fermo. Anche contro il Benevento sembrava impossibile che l’Inter segnasse, invece in due minuti su corner e punizione è arrivata la svolta. L’Inter deve ritrovare se stessa. La qualità nei primi mesi di campionato si è vista. Allora c’erano fame, compattezza e idee chiare su cosa fare in campo. I giocatori devono amare questa maglia, avere chiaro che essere all’Inter è un punto di arrivo dopo mille sacrifici. Una fortuna che capita a pochi. Lottare per tornare in Champions già di suo è sbagliato. Bisogna avere in testa soltanto la vittoria. Poi magari non arriva, ma la mentalità deve essere quella. Anche perché il tifoso ti perdona un passaggio sbagliato, ma se invece non lasci tutto in campo... Chi scuoteva il gruppo nei momenti difficili nell'anno del triplete? Tutti e nessuno, ci si chiudeva nello spogliatoio, si parlava e poi ognuno ne rispondeva a se stesso. Ma certe responsabilità uno deve volerle, non temere di esserne schiacciato».