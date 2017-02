L'edizione odierna del Corriere della Sera evidenzia l'acquisita maturità dell'Inter, in grado di vincere anche quelle gare in cui si fa fatica a creare gioco e occasioni.



"Si può dire che così fanno le grandi squadre che anche nei giorni di magra riescono a trarre il massimo profitto, però oltre al risultato non c’è stato granché nell’Inter. Di sicuro è mancato il gioco e l’impeto di voler schiacciare un avversario mesto, giunto alla quarta sconfitta consecutiva. Le assenze di Icardi e Kondogbia hanno zavorrato i nerazzurri che non hanno rischiato nulla se non a tempo scaduto, ma non hanno neppure creato un’azione pulita oltre a quella del vantaggio. Della sofferenza i nerazzurri hanno fatto uno stile e anche stavolta il gol-partita è arrivato in coda al match: è il 13° realizzato negli ultimi 15 minuti, segnale di una formazione presente fino alla fine".