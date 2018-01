Lautaro Martinez, centravanti del Racing Avellaneda, piace all'Inter. Ma il tecnico del club argentino, Eduardo Coudet, lo blinda in un'intervista al Clarin: "Lui è stato una delle rivelazioni degli ultimi anni, siamo felici di averlo qui. Lui ha detto che vuole rimanere fin quando rimarremo in corsa in Copa Libertadores e io gli credo".