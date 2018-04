Danilo D’Ambrosio, laterale difensivo dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Mediaset Premium a due giorni dal derby contro il Milan: “Non subiamo gol ed è importante, perché poi là davanti i nostri attaccanti trovano sempre il modo di fare la differenza; se col lavoro di squadra non prendi gol e metti in condizione i giocatori offensivi di fare azioni importanti, tutti traggono i loro vantaggi. Problema di testa? Le vittorie aiutano, cresce la fiducia e ci si allena col sorriso; tutto gira intorno alla vittoria, quando vengono a mancare i 3 punti c'è un po' di fiducia in meno. I derby si giocano sempre per vincere, questo poi è fondamentale per consolidare la nostra posizione in classifica. Noi dobbiamo fare la corsa su noi stessi e sfruttare i punti a disposizione arrivando il più in alto possibile. Ci sono partite difficili ma dobbiamo cercare il massimo a ogni partita. La chiave sarà non prendere gol. Icardi è il nostro punto di riferimento, è il capitano e dà un valore aggiunto alla squadra. Il gruppo è sempre stato unito, poi quando si vince si è tutti più felici".