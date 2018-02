Il terzino nerazzurro Danilo D'Ambrosio parla a Inter TV in vista del derby: "Sta andando tutto bene, ci stiamo preparando come si fa per un derby, allenandoci seriamente come sempre ma la tensione è particolare per questa gara. Le vittorie ti aiutano ad allenarti con il sorriso ed era prerogativa principale battere il Benevento per prepararci al derby al meglio. Il Milan sta attraversando un grande periodo di forma e risultati ma in queste partite conta chi ha maggiore voglia di vincere, più che uomini e tattiche, e noi dovremo metterci più voglia del Milan. Se noi facciamo bene e prendiamo i tre punti anche gli altri scontri diretti possono aiutarci, ma prima dobbiamo vincere. Dobbiamo metterci determinazione, umiltà, compattezza e tanta voglia di vincere".