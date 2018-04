Il terzino dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, parla a Premium Sport dopo il pareggio nel derby: "Meritavamo più del pareggio. Le occasioni capitate a Icardi di solito per lui sono facili ma nel calcio capita di sbagliare. E’ il nostro bomber, il nostro capitano e ci porterà in Champions. Questa è la strada giusta però, dobbiamo continuare a produrre gioco e solo così raggiungeremo l’obiettivo. Milan ancora in corsa per la Champions? Non mi interessa parlare del Milan, noi facciamo la corsa su noi stessi per arrivare in Champions. A prescindere da questo pari, siamo vicini al nostro obiettivo per quello che abbiamo fatto vedere nelle ultime prestazioni".