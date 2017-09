Il difensore dell'Inter Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Sky Sport HD nel post partita di Inter-Genoa:



E’ il gol più pesante della tua carriera?

"E’ un gol che vale tre punti, era fondamentale vincere, ci siamo riusciti, soffrendo, contro una squadra che lottava su ogni pallone e quindi abbiamo ottenuto quello che volevamo."



Quanto vale essere tornati subito a vincere?

"Vale, i tre punti valgono sempre e noi ogni partita vogliamo cercar di fare bottino pieno."



E il bacio che ti ha dato Spalletti che valore ha?

"Non lo so, forse gli piaccio in particolar modo"



State entrando in sintonia con quello che vi chiede Spalletti?

"Il mister è molto esigente su tutto e con tutti ed è giusto che sia così, perché questa squadra deve tornare dove gli compete e quindi in Champions League. E’ normale che non possiamo fare affidamento solo sui gol di Icardi e Perisic, bisogna dare tutti un contributo sia in fase offensiva che difensiva."



Questa vittoria è una risposta a Juve e Napoli o loro fanno una corsa a parte?

"Noi dobbiamo dare delle risposte a noi stessi, in sei partite abbiamo fatto cinque vittorie e un pareggio, è un processo di crescita che stiamo facendo e dobbiamo arrivare alla sosta con altri tre punti."