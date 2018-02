Intervistato da Premium, il terzino nerazzurro, Danilo D'Ambrosio, ha spiegato come la squadra sia unita e compatta nel cercare di raggiungere un posto in Champions.



PERIODO STORTO ALLE SPALLE - “Gli ultimi risultati potrebbero anche lasciare il tempo che trovano, se centreremo l’obiettivo della qualificazione in Champions tutto il resto sarà solo statistica. L’importante è credere nelle nostre qualità e non abbatterci. Il periodo storto è alle spalle. Paragone con le passate stagioni? Ora c’è un percorso di crescita diverso anche se è vero che attraversiamo un momento non facile. Però se a inizio anno avessero detto che a questo punto della stagione saremmo stati a un punto dalla terza sarebbero stati tutti contenti.



SCOLLATURE NELLO SPOGLIATOIO - “Sono state dette tante bugie. È normale essere sotto pressione nelle grandi squadre, ci attaccavano anche quando eravamo primi per la qualità del nostro gioco. Ci siamo riuniti e ci siamo detti di andare avanti tutti insieme. Siamo una squadra fatta da bravi ragazzi, forse pure troppo. Rafinha? È un calciatore qualitativamente sopra la media, sappiamo che in Italia va fatto un diverso lavoro fisico e tattico ma si è integrato bene”.