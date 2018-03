Danilo D'Ambrosio, terzino dell'Inter, parla a Inter Tv: "Sono un traguardo importante soprattutto per noi calciatori che vestiamo questa maglia, è stato un motivo d'orgoglio festeggiare l'Inter". Si ripensa poi alla partita contro il Napoli: "Napoli? Sapevamo di dover affrontare una squadra molto organizzata, sia in fase di possesso che di non possesso. Non aver perso e non aver preso gol contro una squadra che sa quello che deve fare è un vantaggio però, siccome siamo l'Inter e puntiamo ad arrivare in Champions, dobbiamo pensare che potevamo vincere quella partita".



SULLA SAMP - "Mi sento di promettere di dare il massimo per raggiungere i tre punti che sono fondamentali per arrivare al nostro obiettivo. Mi aspetto una partita sicuramente difficile, è un'altra squadra molto organizzata che sa bene cosa fare e che gioca con principi simili a quelli del Napoli. Obiettivo Champions? Penso di poter arrivare a questo obiettivo".