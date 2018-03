Dopo il primo tempo di Inter-Verona, Danilo D'Ambrosio ha parlato a Premium Sport: "Avvio a dimostrazione del fatto che vogliamo la Champions? Assolutamente si, non dovevamo sottovalutare l'avversario e così abbiamo fatto. La partita si rende facile o difficile a seconda di come la interpretiamo: siamo partiti bene e ora è più facile. Il mister ci vuole più concreti e meno leziosi? Ha ragione, la partita non è finita fino a quando l'arbitro non fischia".