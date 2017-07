"Stiamo lavorando per recepire al meglio i dettami del nuovo staff. Bisogna solo lavorare per arrivare agli obiettivi e speriamo che il prossimo anno sia quello giusto per dare soddisfazioni ai nostri tifosi". Così Danilo D'Ambrosio a Inter Channel dal ritiro di Riscone. "Spalletti? Sembra la persona giusta, ora starà a noi giocatori tramutare sul campo gli insegnamenti suoi e di tutto lo staff. L'Inter deve tornare al vertice e per farlo ci sarà bisogno anche del contributo di chi arriverà a integrare il gruppo. Ora testa bassa e lavorare, senza fare proclami".