Intervistato da Inter TV, Danilo D'Ambrosio parla del pareggio tra i nerazzurri e il Torino



“C’è rammarico, volevamo vincere per dare un segnale alla classifica e per tornare anche se per qualche ora primi in classifica, ma anche per regalare una gioia ai tifosi. La mia posizione quando siamo passati a tre? Avevo il compito di rimanere più indietro, soprattutto sul finale, ma quando vedevo qualche spazio volevo andare avanti perché era troppo grande la voglia di provare a vincere la partita. Le indicazioni di Spalletti? Non è sempre semplice recepirle in fretta, specie quando vuoi vincere a tutti i costi. Siamo una squadra che sta sul pezzo, vogliamo vincere ogni partita, sia in casa che in trasferta, e per questo c’è rammarico per il pareggio. Vogliamo arrivare fino in fondo. La Nazionale? Ci aspettano due sfide importanti che ci potrebbero permettere di raggiungere i Mondiali”.