L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Inter e spiega come per i nerazzurri, che ancora rincorrono il sogno Champions, saranno fondamentali le prossime due sfide di campionato.



"Senza andare troppo in là con la mente, saranno i prossimi 180’ di campionato a dire se l’Inter potrà ancora giocarsi carte concrete nella corsa a un posto Champions. Nerazzurri obbligati a vincere sempre, c’è poco da fare, a maggior ragione in casa con la Sampdoria (domani sera) e a Crotone, le due gare che precedono il derby del 15 aprile. Nel frattempo, da Appiano partiranno inevitabili «gufate» nei confronti del Napoli, che questa sera riceve la Juventus e fra una settimana andrà a fare visita alla Lazio con gambe e testa probabilmente parecchio pesanti: nel mezzo c’è infatti pure la gara di ritorno di Coppa Italia, sempre contro la Juve. Otto punti dividono gli azzurri di Sarri e l’Inter. La grande speranza nerazzurra è quella di portarsi a -2 alla vigilia del derby, una situazione che consentirebbe a Icardi e compagni di tornare padroni del proprio destino alla luce degli scontri diretti ancora da disputare contro Lazio e appunto Napoli. Viceversa, anche solo una vittoria dei campani nelle prossime due gare renderebbe proibitiva la rimonta della banda Pioli, che dopo la sconfitta per 3-0 subita al San Paolo non può certo puntare a un arrivo a pari punti con gli azzurri".