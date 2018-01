L'Inter continua a guardare al mercato di gennaio con grandi speranze. L'obiettivo é quello di sfruttare tutte le possibilità che la sessione invernale puó offrire senza peró toccare un bilancio che, anche per questa stagione, dovrà sottostare a rigidi paletti. Risultato? Operazioni si, ma complesse da gestire e, soprattutto, soltanto in prestito. In quest'ottica sono tanti gli intrecci di mercato con il Barcellona.



DEULOFEU - L'Inter ha ufficialmente chiesto al Barcellona il prestito di Gerard Deulofeu. L'esterno spagnolo sta trovando poco spazio con Valverde ed é disponibile a un ritorno in Italia dopo l'esperienza al Milan. Il club catalano per ora non ha aperto a questa formula, ma con l'Inter ha diversi altri intrecci che potrebbero sbloccare l'affare.



OCCHI IN DIFESA - Sì perché la dirigenza catalana ha come obiettivo quello di rinforzare il reparto arretrato e rischia anche di perdere a gennaio Samuel Umtiti (corteggiato dal Manchester City). Secondo la Gazzetta dello Sport il Barcellona é pronta a soffiare all'Inter già a gennaio Stefan de Vrij, in scadenza con la Lazio e si cui Ausilio e Sabatini lavorano da mesi per acquistarlo a parametro zero. Nella mente dei dirigenti blaugrana c'é peró anche Milan Skriniar autentica rivelazione di questa stagione in nerazzurro. L'Inter non vuole privarsene ma nei discorsi col Barcellona gli intrecci potrebbero riguardare anche lui.