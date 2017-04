L'edizione odierna de "La Repubblica" parla della brutta sconfitta dell'Inter a Crotone e spiega come per i nerazzurri di Pioli sia ormai conclamato il periodo di crisi.



"L'Inter ha afferrato solo un punto nelle ultime tre gare, ha incassato 11 gol nelle ultime 6 partite. È crisi, e settimo posto che vuol dire niente Europa. Il ds Piero Ausilio è durissimo: «Abbiamo giocato con presunzione e arroganza, non da squadra di serie A», così oggi allenamento punitivo per tutti, anche se doveva essere un giorno di riposo. Stefano Pioli non può che annotare: «Boccio tutta la squadra e me stesso, non sono riuscito a mandare in campo una squadra che giocasse come doveva». A Pioli, che ieri ha compiuto un intero girone alla guida dell’Inter, ormai si è allungata la barba, ora è bianca e un po’ triste come quella di un filosofo nell’agorà, non è più quella sbarazzina dei giorni belli di gennaio. Ma la barba non fa il filosofo, dicevano gli antichi. E l’Inter, nemmeno questa volta, fa la felicità. Il futuro è una nube cosmica, per tutti".