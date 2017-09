L'Inter fa più male quando va in verticale. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come la squadra nerazzurra trovi ancora qualche difficoltà nell'utilizzo delle corsie laterali.



"L’Inter invece non ha frecce ai lati; all’esordiente Dalbert va lasciato tempo, il veterano D’Ambrosio fatica a uscire dai mugugni; Candreva è dirompente nelle partenze e sempre troppo impreciso negli arrivi, vedi la quantità di cross, inviti, suggerimenti mai arrivati ai destinatari. Quindi l’Inter riesce a modellare le rare chance quando velocizza l’entrata verticale al centro, non con il più continuo lavoro ai fianchi. Il rigore di Icardi, deciso dopo un estenuante consulto al video, sgorga da un fallo di Vicari su Joao Mario proprio in un’azione rapida e bassa. Idem uno sparo del capitano qualche istante dopo. Mentre i fuochi d’artificio del finale, quando anche Eder potrebbe triplicare, sono un normale affievolimento degli avversari".