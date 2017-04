L'Inter non sa più reagire e dopo la sconfitta casalinga contro la Sampdoria, replica a Crotone contro gli uomini del tecnico Nicola. Ad inguaiare ulteriormente i nerazzurri ci ha pensato Falcinelli, prodotto delle giovanili della società di corso Vittorio Emanuele.



"Dal sogno Champions all’incubo Europa League in soli sei giorni. L’Inter replica nella città di Pitagora l’1-2 rimediato a San Siro dalla Samp. Con le vele incenerite dai bagliori di Falcinelli, un prodotto del suo vivaio poi scartato, la squadra di Pioli cola a picco in questa bella baia, riportando alla mente degli sportivi calabri il leggendario 1-0 sulla Juve ottenuto dal Catanzaro di Mammì (gennaio 1972). Nel suo primo anno di serie A il Crotone non aveva ancora battuto una grande. Dopo questa storica impresa, però, per centrare la salvezza dovrà realizzare almeno un altro exploit. Magari col Milan... Che nel frattempo ha scavalcato l’Inter e attende il derby per eliminare definitivamente i cugini dalla corsa alla coppa. O derby o morte di ogni ambizione nerazzurra: la sfida cinese di sabato non poteva avere prologo peggiore per il vecchio Biscione".