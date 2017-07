L'Inter guarda al mercato della Ligue 1 per rinforzare il proprio reparto arretrato. Luciano Spalletti ha richiesto esplicitamente almeno un altro rinforzo al centro della difesa, dove non può bastare il solo Skriniar e, soprattutto un nuovo terzino, possibilmente di fascia sinistra. Almeno in questi due colpi il duo composto da Ausilio e Sabatini sta cercando di tenere basse le cifre richieste e, per questo, sta guardando nel mercato francese dove sono stati individuati i profili di Issa Diop e Henrique Dalbert.



SCATTO PER DIOP - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sta infatti stringendo forte su Issa Diop, 20enne difensore centrale del Tolosa. Nazionale francese Under 20, ha già 51 presenze in Ligue 1 con il club nerazzurro che spera di chiudere entro una settimana e a costi contentui.



SOLO DALBERT IN FASCIA - Per la fascia, invece, l'Inter ha da tempo trovato l'accordo con Henrique Dalbert che sta anche rifiutando numerose offerte perchè si è promesso ai nerazzurri. Ausilio e Sabatini stanno spingendo per abbattere il muro del Nizza che continua a chiedere i 30 milioni della clausola rescissoria e sarà il giocatore a provare a forzare la mano per chiudere l'affare non oltre i 15 milioni.